В онлайн-кинотеатре Wink выйдет документальный сериал о российской музыке

В финале сериала «Комбинация» онлайн-кинотеатр Wink представит два эпизода документального проекта «Хит», посвященных истории популярной музыки в России, начиная с 90-х годов, сообщает «Российская газета».
В первом эпизоде расскажут о группе «Комбинация». Солистка Татьяна Иванова и актриса Анастасия Уколова, сыгравшая Алену Апину, поделятся историями о феномене группы. Премьера проекта состоится 22 октября на фестивале «Послание к человеку».
Документальный сериал охватит три десятилетия музыкальной истории России. Каждый выпуск посвящен отдельной эпохе, начиная с 1991 года. В проекте примут участие известные артисты и продюсеры, такие как Дмитрий Маликов, Шура, Валерия, и представители нового поколения.
Зрители смогут увидеть архивные записи и процесс создания знаменитых хитов. Финальный эпизод проекта завершится мини-альбомом каверов популярных композиций.
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