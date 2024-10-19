В Париже организуют выставку, посвященную российско-французским дипломатическим связям

В Российском духовно-культурном православном центре (РДКПЦ) в Париже готовят выставку, приуроченную к 100-летию установления дипломатических отношений между Францией и СССР. Мероприятие состоится при поддержке МИД России и ТАСС.





Как сообщила директор центра Анна Котлова, выставка будет посвящена истории российско-французских отношений, зародившихся в 1924 году.





Мероприятие завершит программу текущего года для центра, который отмечает восьмую годовщину своего основания на набережной Бранли в Париже.





Также в декабре пройдет десятый салон русской книги «Русская литература», приуроченный к 225-летию Александра Пушкина.





«В наших планах серия концертов «Рождественская классика» — шедевры русских композиторов в исполнении солистов и музыкантов ведущих театров России. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры России и Росконцерта, а также Всероссийской виолончельной академии», — передает ТАСС слова Котловой.





Создание Российского духовно-культурного центра стало результатом договоренностей между руководством России и Франции. Идея его строительства была предложена в 2010 году на встрече российского и французского лидеров. Архитектурный проект центра разработал Жан-Мишель Вильмот, который органично вписал современные здания комплекса в историческую застройку Парижа. Центральным элементом комплекса стал Свято-Троицкий собор, освященный в 2016 году.









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