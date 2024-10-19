Делегация Пушкинского музея провела встречу в Ашхабаде

19.10.2024
Делегация ГМИИ им. А.С. Пушкина посетила Ашхабад. На встрече обсуждались перспективы выставок, раскрывающих культуру Туркменистана. Особое внимание было уделено значению Бактрийской культуры, сообщает «Большая Азия».
Заместитель директора музея Илья Доронченков подчеркнул важность Бактрийской культуры и ее влияние на мировую историю.
Советский археолог Виктор Сарианиди сыграл ключевую роль в открытии этой древней цивилизации в конце 1980-х годов, когда он обнаружил свыше 200 поселений в Мервском оазисе, включая знаменитый Гонур-депе. Эти находки дали возможность исследовать Бактрийско-Маргианскую археологическую культуру, относящуюся к эпохе бронзы.
Доронченков отметил, что Туркменистан обладает богатым культурным наследием, которое заслуживает внимания мировой аудитории.
«Мы ведем переговоры с различными странами о выставках, которые могли бы освещать древнюю историю цивилизаций. Настало время, чтобы Туркменистан стал частью этого процесса», — подчеркнул он.