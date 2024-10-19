Фестиваль российского кино открылся в Никарагуа

В Национальной синематеке Никарагуа стартовал Фестиваль российского кино, организованный Русским домом при поддержке посольства России. На фестивале представят фильмы, в том числе «Вызов», снятый в космосе, сообщает ТАСС.





Среди гостей фестиваля — представители никарагуанского правительства, дипломаты, члены Ассоциации астрофизиков и астронавтов Никарагуа, а также учащиеся и преподаватели «Русского центра» и поклонники российского кино.





Также в рамках фестиваля зрителям покажут такие российские фильмы, как «Чемпион мира» (2021) и «Снегирь» (2023). По словам организаторов, фестивали российского кино в Никарагуа уже стали традицией, как, например, Дни российского кино и Неделя "Мосфильма". Содиректор Национальной синематеки Идания Кастильо выразила благодарность за продолжительное сотрудничество с Россией в развитии киноиндустрии.





Ранее, в июне 2024 года, никарагуанские фильмы были показаны в Санкт-Петербурге на фестивале «Никарагуа: наследие и новая культура», организованном в рамках соглашения между Национальной синематекой Никарагуа и «Росфото».









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