Звезда «Мстителей» Джереми Реннер сыграет в фильме «Достать ножи 3»

Звезда «Мстителей» Джереми Реннер присоединится к касту очередной части кинофраншизы «Достать ножи», пишет Deadline. Также в фильме вновь сыграет Дэниел Крейг.





Реннер будет сниматься вместе с Керри Вашингтон, Джошем О’Коннором, Кейли Спейни, Гленн Клоуз и Эндрю Скотом. Производством занимается Netflix. Режиссерское кресло займет Райан Джонсон. Он же написал сценарий и выступит продюсером фильма совместно с Рэмом Бергманом.





Детали сюжета новой части пока не раскрываются. Премьера последнего фильма «Достать ножи» состоялась в 2022 году.





Ранее стало известно, что звезда «Зеленой книги» Махершала Али обсуждает съемки в новой части «Мира Юрского периода». Подробности роли, которую сыграет актер, пока не уточняются.









Фото: YouTube