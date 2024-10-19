В Музее Победы показали фильм о сражении под Прохоровкой

19 октября в Музее Победы представили киноленту, рассказывающую о событиях танкового сражения под Прохоровкой, которое проходило с 8 по 16 июля 1943 года, сообщает пресс-служба Музея Победы.





Документальный фильм «Прохоровка» раскрывает новые факты о сражении, подчеркивая роль не только танковых войск, но и других подразделений Красной Армии, таких как пехота, артиллерия, саперы. В ходе работы над фильмом съемочная группа посетила ключевые места, связанные с битвой, провела съемки с воздуха и изучила архивные документы, что позволило создать всестороннюю картину танкового сражения под Прохоровкой.





После просмотра состоялась дискуссия, в которой приняли участие эксперты и историки. Сценарист Михаил Тимин, режиссер Владимир Морозов, историк Валерий Замулин и кандидат исторических наук Мирослав Морозов обсудили значимость сражения и ответили на вопросы аудитории.









Фото: Предоставлено пресс-службой Музея Победы