При содействии Минкультуры РФ в Россию вернулась виолончель Джованни Батисты Роджери

Виолончель XVII века, похищенная в России в 1995 году, возвращена в Москву. Об этом сообщает Минкультуры России в ТГ-канале.





Как говорится в сообщении музея, 6 лет назад уникальный инструмент был обнаружен на аукционе во Франции. Также удалось выяснить, что затем виолончель была переправлена в Италию, где по запросу российской стороны полиция изъяла инструмент.





После проведения экспертной оценки итальянские правоохранительные органы при содействии Минкультуры РФ и Национального центрального бюро Интерпола МВД России передали виолончель руководителю Музея музыки Михаилу Брызгалову.





Виолончель, созданная в XVII веке итальянским мастером Джованни Батистой Роджери, входила в состав государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов Российской Федерации. Инструмент, принадлежавший Российскому национальному музею музыки, был украден в 1995 году у музыканта, которому он был предоставлен во временное пользование.









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