«Таврида.АРТ» и Минкультуры России открыли новые арт-объекты

19 октября в рамках Зеленого фестиваля в арт-кластере «Таврида» были представлены первые две инсталляции, созданные в содружестве с Третьяковской галереей. Проект инициирован Министерством культуры РФ и направлен на популяризацию классического искусства через уличные арт-объекты, сообщает пресс-служба арт-кластера «Таврида».





Открытие инсталляций стало частью более масштабного проекта, цель которого — вынести классическое искусство за пределы музеев. Директор Департамента музеев Министерства культуры РФ Елена Харламова отметила, что в 2025 году в проекте примут участие Музей архитектуры им. Щусева и ГМИИ им. Пушкина, расширяя коллекцию новыми инсталляциями.





Среди первых представленных объектов — «Посвящение Малевичу» от художника Дмитрия Аске и «Архитектон Малевича», созданный Виктором Поляковым.





«Виктор Поляков и Дмитрий Аске создали арт-объекты, вдохновившись художественно-философскими концепциями творчества Каземира Малевича, чьё 145-летие отмечалось в этом году. Проект является продолжением плодотворного сотрудничества с «Тавридой», начатого ещё в прошлом году. Подобные инициативы позволяют решать приоритетные для галереи задачи популяризации культурного наследия и поддержки современного искусства», — сообщила директор Третьяковской галереи Елена Проничева.





Дмитрий Аске, создавший «Посвящение Малевичу», рассказал, что его работа основана на картине Малевича «Женщина с граблями». А Виктор Поляков представил свою работу, «Архитектон Малевича», которая является интерпретацией одной из архитектурных моделей Малевича, созданных в 1927 году.









Фото: Предоставлено пресс-службой арт-кластера «Таврида»