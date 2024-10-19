Фестиваль «Чудо света» пройдет в Петропавловской крепости

С 4 по 6 ноября в Петропавловской крепости пройдет фестиваль «Чудо света», организованный Государственным музеем истории Санкт-Петербурга, сообщает «Российская газета».





На мероприятии зрители смогут увидеть яркие проекции, которые создаются художниками с использованием световых и лазерных технологий. Впервые в рамках фестиваля будут представлены работы, созданные с помощью нейросетей.





Это событие пользуется большой популярностью как у петербуржцев, так и у туристов. В 2018 году фестиваль занял место в топ-200 событий России и получил статус Национального события года.







История фестиваля берет начало с 2016 года. Вход будет бесплатным, как и в предыдущие годы.









Фото: скриншот Youtube