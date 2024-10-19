В Италии прошел первый этап проекта «Культурная миссия в Италии»

В Италии началась реализация ежегодного проекта Министерства культуры РФ «Культурная миссия в Италии». В 2024 году этот проект отмечает 20 лет с момента его основания и проводится в различных регионах Италии с целью укрепления культурных связей между Россией и Италией, сообщает пресс-служба проекта.





В этом году программа, охватывающая пять областей Италии — Пьемонт, Ломбардию, Венето, Лацио и Апулию, продлится с 12 октября по 21 декабря. За прошедшие два десятилетия российское искусство было представлено в более чем 10 регионах Италии, и за это время состоялось более 600 мероприятий.





С 12 по 16 октября в Буриаско и Турине состоялся первый этап проекта — фестиваль российской культуры «Русская осень в Италии».





В программу начального этапа вошли концерты, в которых прозвучали произведения русской и итальянской классической музыки, посвященные 225-летию Пушкина и творчеству Чайковского и Паганини. Среди исполнителей — солисты театров «Геликон-Опера» и Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, лауреаты международных конкурсов Мария Пахарь (сопрано) и Константин Бржинский (баритон).





Татьяна Шумова, президент Центра кинофестивалей и международных программ, отметила, что проект продолжает расширять географию своих мероприятий, поддерживая диалог между гражданскими обществами России и Италии и способствуя укреплению культурных связей.









Фото: Предоставлено пресс-службой