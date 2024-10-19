Продолжается прием заявок на гранты для цирковых проектов

Участники мероприятия рассказали о своих проектах по восстановлению монументов.
Документальный фильм «Прохоровка» раскрывает новые факты о сражении, подчеркивая роль не только танк...
Проект предлагает глубокий и необычный взгляд на судьбу поэта, раскрывая малоизвестные аспекты его ж...
Мероприятие состоится при поддержке МИД России и ТАСС.
Обсуждались перспективы выставок, раскрывающих культуру Туркменистана.
Участники мероприятия рассказали о своих проектах по восстановлению монументов.
Документальный фильм «Прохоровка» раскрывает новые факты о сражении, подчеркивая роль не только танк...
Проект предлагает глубокий и необычный взгляд на судьбу поэта, раскрывая малоизвестные аспекты его ж...
Мероприятие состоится при поддержке МИД России и ТАСС.
Обсуждались перспективы выставок, раскрывающих культуру Туркменистана.
Среди гостей фестиваля — представители никарагуанского правительства, дипломаты, члены Ассоциации ас...
Инструмент итальянского мастера был похищен почти 30 лет назад.
Экспозиция включает редкие фотоматериалы, документирующие ключевые моменты боев.
Впервые в рамках фестиваля будут представлены работы, созданные с помощью нейросетей.
В рамках акции пройдет концерт, направленный на поддержку жителей Кирова, участвующих в специальной ...
Каждый выпуск посвящен отдельной эпохе, начиная с 1991 года.
Посетители смогут увидеть экспозицию до 20 октября.
Это первый проект, который обе студии реализуют полностью на территории республики.
В 2024 году проекту исполняется 20 лет.
Развод Дворцового моста прошел под аккомпанемент музыки русских композиторов-классиков.
Получить грант в 2025 году могут организации, занимающиеся цирковой деятельностью, творчеством и раз...
Перед началом концертной программы вице-премьер РФ Татьяна Голикова зачитала поздравительную телегра...
Показы пройдут 26 и 27 октября.
Фестиваль пройдет в ноябре.
Жители и гости курортов смогут участвовать в интерактиве, связанном с этими местами.
19.10.2024