Продолжается прием заявок на гранты для цирковых проектов

Продолжается прием заявок на поддержку творческих проектов в сфере циркового искусства, сообщает Министерство культуры в официальном ТГ-канале.





Получить грант для реализации творческих проектов в сфере циркового искусства в 2025 году могут организации, занимающиеся цирковой деятельностью, за исключением некоммерческих организаций. Заявки принимаются до 31 октября.





Ранее « Культура » сообщала, что организатором отбора заявок на государственную поддержку выступает Министерство культуры РФ, свои предложения могут подать все заинтересованные организации через специальную онлайн-платформу.









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