Продолжается прием заявок на гранты для цирковых проектов

19.10.2024

Продолжается прием заявок на гранты для цирковых проектов
Продолжается прием заявок на поддержку творческих проектов в сфере циркового искусства, сообщает Министерство культуры в официальном ТГ-канале.

Получить грант для реализации творческих проектов в сфере циркового искусства в 2025 году могут организации, занимающиеся цирковой деятельностью, за исключением некоммерческих организаций. Заявки принимаются до 31 октября.

Ранее «Культура» сообщала, что организатором отбора заявок на государственную поддержку выступает Министерство культуры РФ, свои предложения могут подать все заинтересованные организации через специальную онлайн-платформу.


Фото: Pixabay.com