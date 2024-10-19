В Кирове развернут самый большой триколор страны

В Кирове 19 октября пройдет акция, приуроченная к 650-летию города, в рамках которой участники развернут самый большой флаг России, сообщает дирекция 650-летия Кирова.
Ожидается, что в мероприятии примут участие 650 человек, включая студентов, школьников и представителей общественных организаций и предприятий.
Кроме того, в рамках акции пройдет концерт в поддержку жителей Кирова, участвующих в специальной военной операции. В концертную программу войдут выступления Военного оркестра штаба Приволжского округа войск национальной гвардии России и певицы Юты.
Фото: Предоставлено дирекцией 650-летия Кирова