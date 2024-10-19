«Таджикфильм» и «Лендок» начинают совместные съемки фильма в Таджикистане

В ноябре 2024 года в Таджикистане стартуют съемки фильма «Тишина в горах», который станет совместным проектом таджикской киностудии «Таджикфильм» и российской «Лендок». Подготовительные работы уже ведутся, передает ТАСС.





Производство фильма ведется на основе меморандума о сотрудничестве между киностудиями «Таджикфильм» и «Лендок», подписанного несколько лет назад. По словам главного редактора «Таджикфильма» Назара Назарова, сценарий для картины предложила российская сторона, а локации для съемок уже выбраны в Таджикистане. Старт съемочного процесса намечен на ноябрь.





Директор «Таджикфильма» Махмадсаид Шохиён ранее сообщил, что тизер к фильму уже был подготовлен. Это станет первым проектом, который обе студии реализуют полностью на территории Таджикистана. Кастинг актеров для участия в съемках начался в марте, однако подробности сюжета картины пока не раскрываются.









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