«Бенуа де ла данс» с российским акцентом: Фестиваль-2024 объявил имена членов жюри и номинантов

Елена ФЕДОРЕНКО

В Большом театре прошла пресс-конференция, посвященная фестивалю мирового балета «Бенуа де ла данс». Он состоится 25 и 26 июня на Исторической сцене Большого театра. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ.

С самого начала что-то пошло не так. Генеральный директор ГАБТ Валерий Гергиев отсутствовал, Светлана Захарова — прима-балерина Большого театра, художественный руководитель программы и председатель жюри Приза «Бенуа де ла Данс» — опаздывала, попав в плен московских пробок. Спустя 25 минут пресс-конференцию все-таки открыли без председателя арбитров. Подвижники «Бенуа»: глава правления Центра «Бенуа» Регина Никифорова и начальник пресс-службы ГАБТ Катерина Новикова — сказали немало добрых слов о «Бенуа де ла данс». Выступил и Захар Азаров — советник генерального директора по устойчивому развитию компании «Северсталь», спонсора проекта. Художественный руководитель балетной труппы Большого театра Махар Вазиев отметил: «Учитывая сегодняшнее время, существует множество ограничений, и это связано больше с политической ситуацией, нежели с самими творческими людьми — все готовы приезжать, сотрудничать, работать — поверьте, это не просто слова, я говорю то, что знаю, мы общаемся. И тем ценнее то, что делает «Бенуа». Соискатели дорожат своими дипломами, их уважают профессионалы, а саму награду они называют балетным «Оскаром».

Пауза, возникшая в ожидании Светланы Захаровой, позволила корреспонденту «Коммерсанта» задать интересующий всех собравшихся вопрос о планах на следующий сезон. Мы привыкли, что Большой театр — хозяйство плановое: при директорстве Владимира Урина перспективы следующего сезона объявлялись в апреле-начале мая. Весна завершается, а планы не объявлены. Худрук балета ушел от прямого ответа, пообещав, что подробности станут известны, но когда это случится, не уточнил.

Кворум все не складывался, что позволило вспомнить уникальность приза «Бенуа». Он действительно не похож ни на один существующий проект — Катерина Новикова, знаток международных фестивалей, призналась, что равного этому призу в мире она не нашла.

Приз «Бенуа де ла Данс» учрежден в 1991-м Международным союзом деятелей хореографии во главе с Юрием Григоровичем, сегодня великий хореограф — президент «Бенуа де ла данс». У этого приза нет экспертного совета, и номинантов предлагают сами члены жюри. Судьи присуждают приз, но они же и несут ответственность за своих выдвиженцев — в шорт-лист попадают только достойные. Создана прозрачная система, в которой нет никаких секретов. Регина Никифорова напомнила, что Приз начинал свою славную историю 29 апреля 1992 года, в стенах Большого театра, состав первого жюри был назван «великолепной семеркой». В нее входили Юрий Григорович — председатель, Галина Уланова, Джон Ноймайер, Иветт Шовире, Рудольф Нуреев, Карла Фраччи, Кирстен Ралов — легендарные люди балета, что было сразу оценено всем культурным сообществом.

Судейский состав меняется каждый год, неизменен только председатель. Накануне открытия феста судьи собираются в Москве, обсуждают просмотренные видеозаписи и определяют лауреатов. Постоянных номинаций — три: «хореограф», «танцовщица», «танцовщик». На торжественной церемонии первого дня объявляются имена лауреатов, соискатели танцуют в Благотворительном гала (средства от концерта в виде персональной материальной помощи получат московские ветераны танца). Цель «Бенуа» — показать новые работы хореографов и исполнителей, сделанные в прошлом календарном году. Лауреаты получают танцующих человечков — статуэтку авторства французского скульптора Игоря Устинова, потомка семьи Бенуа. Во второй вечер на гала танцуют победители разных лет.

С появлением Светланы Захаровой пресс-конференция вырулила в нужное русло — собравшиеся получили немало любопытной информации. Оказалось, что международный статус «балетного «Оскара» удалось сохранить — среди арбитров 2024 года пятеро иностранцев: худрук Михайловского театра Начо Дуато (Испания); худрук Ляонинского балета и руководитель школы Цюй Цзыцзяо (Китай); руководитель «Токио-балет» Юкари Сайто, много танцевавшая в России и входившая в жюри разных конкурсов, в том числе пермского «Арабеска»; международная звезда хореограф Патрик де Бана тоже хорошо известен в нашей стране — он любит работать с российскими артистами; хореограф и директор Венгерского национального балета Тамаш Солимоси. Российская часть жюри — председатель Светлана Захарова и Андрей Уваров – в недавнем прошлом премьер Большого театра, педагог, замдиректора Севастопольского театра оперы и балета, строительство которого вышло на финишную прямую.

В номинации «Хореографы» выдвинуты: Марко Гекке — за балет «В Голландских горах» в Нидерландском театре танца (NDT); Дзё Канамори, поставивший спектакль «Принцесса Кагуя» в «Токио-балете»; Мартин Шекс за современную «Жизель» во Франции (Национальная опера Рейна). Конкуренцию иностранцам составят Юрий Посохов и его «Пиковая дама» в Большом театре, и Максим Севагин — за «Класс-концерт» в Музтеатре Станиславского.

На позицию лидера среди танцовщиц претендуют: Приска Цайзель (Михайловский театр), Николетта Манни (Ла Скала), Татьяна Мельник (Венгерский национальный балет), Олеся Новикова (Мариинский театр), Акира Акияма («Токио-балет»), Ксения Рыжкова (Музтеатр имени Станиславского и Немировича-Данченко), Сунь Хуэйсинь (Ляонинский балет). Соискатели мужской исполнительской номинации — Герго Армин Балажи (Венгерский национальный балет), Артемий Беляков, Владислав Лантратов (Большой театр), Никола дель Фрео (Ла Скала), Никита Четвериков (Михайловский театр), Чжан Хайдун (Ляонинский балет).

Концерт номинантов 25 июня откроет церемония награждения, которую проведут Светлана Захарова и Ильдар Абдразаков. Благотворительный гала-концерт второго отделения в первый вечер, как обещают, удивит сюрпризами. Зрители увидят четыре московские премьеры. Па-де-де из балета «Собор Парижской Богоматери» в хореографии Патрика де Бана исполнят номинанты Сунь Хуэйсинь и Чжан Хайдун — солисты Ляонинского балета, еще незнакомого в России. Пара из «Токио-балета» Акира Акияма и Дан Цукомото представят фрагмент спектакля «Принцесса Кагуя» хореографа Дзё Каномори. Миниатюру собственной хореографии покажет номинант этого года, премьер Михайловского театра Никита Четвериков. Впервые Москва увидит современный номер в исполнении Татьяны Мельник и Герго Армина Балажи (Венгерский национальный балет).

Во второй вечер Светлана Захарова вместе с Артемием Беляковым представят танго, поставленное Артемием на музыку Пьяцоллы, а партию скрипки исполнит всемирно известный музыкант-виртуоз Вадим Репин. Ожидаются выступления дуэтов из «Токио-балета» и китайской труппы, которые накануне станцуют современные номера, а 26 июня покажут фрагменты из классики. «Артистов из Америки и Европы ждать не приходится, прозвучит российский акцент, но скучно не будет», — заметила Светлана Захарова.

От Большого театра выступят: Евгения Образцова, Артем Овчаренко, Денис Родькин. Худрук балета Музтеатра Станиславского Максим Севагин подарит «Бенуа» свою новую работу. Театр балета имени Леонида Якобсона покажет фрагмент недавней премьеры — «Озорные частушки» в хореографии Вячеслава Самодурова. Мариинский театр представят Олеся Новикова, Екатерина Кондаурова, Константин Зверев, Михайловский — Ирина Перрен, Данила Хамзин, Иван Зайцев. Гала-концерт пройдет при участии оркестра Большого и маэстро Антона Гришанина.