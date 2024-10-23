В Белграде представят спектакль Никиты Михалкова «12»

Народный артист России, председатель Союза кинематографистов РФ и режиссер Никита Михалков привезет свой спектакль «12» в Сербию. Показ состоится 26 и 27 октября на сцене Национального театра Белграда, как сообщила пресс-служба театра «Мастерская «12».





По информации театра, гастроли «Мастерской «12» пройдут 26 и 27 октября 2024 года. Никита Михалков выбрал Национальный театр Белграда для демонстрации своей постановки, которая обещает стать значимым событием для местной публика.





В спектакле заняты известные артисты, включая самого Никиту Михалкова и Николая Бурляева, а также Сергея Степанченко и Владимира Долинского. В выступлении примет участие и Детский ансамбль «АМЦАБЗ».









Фото: YouTube