В Челябинске в седьмой раз проходит Международный музыкальный фестиваль

В Челябинске и городах Южного Урала с 22 по 26 октября проходит VII Международный музыкальный фестиваль под артистическим руководством народного артиста СССР, Героя Труда РФ Юрия Башмета, передает пресс-служба Министерства культуры России.



Международный музыкальный фестиваль проводится в седьмой раз. В нем участвуют звезды академического искусства.



Открылся фестиваль концертом в Магнитогорске, где на сцене Дворца культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе камерный ансамбль «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета исполнил «Две норвежские народные мелодии» для струнных инструментов Эдварда Грига. В программу также вошли Ария Ленского из оперы «Евгений Онегин», «Цыганские напевы» для скрипки с оркестром, произведения Моцарта и другие сочинения.



На закрытии фестиваля выступят два коллектива — Камерный ансамбль «Солисты Москвы» и Государственный симфонический оркестр Челябинской области.





Фото: пресс-служба Минкультуры России