В музее-заповеднике «Остафьево» — «Русский Парнас» открывается выставка шедевров плакатного искусства времен Гражданской войны из фондов музея-заповедника «Горки Ленинские».



На выставке «Красные и белые» также представят неизвестные работы создателя «Окон РОСТА» Михаила Черемных, сообщили организаторы.



Отмечается, что в фондах музея-заповедника «Горки Ленинские» хранится самая большая в стране коллекция редких политических и бытовых плакатов времен Гражданской войны 1918-1923 гг.



«Все художественные приемы, которые мы видим у авторов агитационного искусства, с успехом используются современными мультимедийными технологиями и потому актуальны и интересны как специалистам, так и зрителям, готовым искать в редких примерах политического плаката времен Гражданской войны ответы на сложные вопросы истории», — отметил директор музея-заповедника «Остафьево» — «Русский Парнас» Андрей Лоскутов.









Фото: пресс-служба музея-заповедника «Остафьево» — «Русский парнас»