Сериалы «Гарри Поттер» и «Преступление и наказание» вошли в список самых ожидаемых экранизаций

Сериалы «Гарри Поттер» и «Преступление и наказание» возглавили список самых ожидаемых экранизаций по версии книжного сервиса «Литрес».



Согласно итогам проведенного опроса, американский фэнтезийный сериал «Гарри Поттер», выход которого планируется в 2026 году, является самой ожидаемой экранизацией.



«Его ждут 50% респондентов. На втором месте — киноадаптация «Преступление и наказание» (48%), сериал режиссера Владимира Мирзоева по мотивам одноименного произведения Федора Достоевского», — рассказали организаторы опроса.



В список самых ожидаемых экранизаций вошли также «Грозовой перевал» (39%), «Носферату» (33%), «Хроники Нарнии: Племянник чародея» (33%), «Хроники Нарнии: Серебряное кресло» (32%), «Война и мир» (28%), «Волшебник Изумрудного города (27%), «Дюна: Пророчество» (25%), «Сто лет одиночества» (18%).



Опрос показал также, что 93% участников любят экранизации. Причинами респонденты называли возможность познакомиться с любимыми произведениями в новом формате (77%), эффектные визуализации и спецэффекты (56%), привлекательный актерский состав (51%).









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