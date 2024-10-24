Экс-солиста «Отпетых мошенников» выписали из больницы

Российский певец, экс-участник группы «Отпетые мошенники» Игорь Богомазов выписался из больницы.



Об этом сообщила директор артиста Майя Троян.



В больницу Богомазов был доставлен 17 октября. По информации Mash, артист обратился к медикам с осложнениями после перенесенной пневмонии.



Игорь Богомазов родился в Ленинграде в 1975 году. Вместе с Сергеем Амораловым и Вячеславом Зинуровым создал группу «Отпетые мошенники» в 1996 году. Богомазов был отмечен премиями «Золотой граммофон», «Песня года», «Стопудовый хит». С 2010 года певец занимается сольной карьерой.









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