Экс-солиста «Отпетых мошенников» выписали из больницы

24.10.2024

Экс-солиста «Отпетых мошенников» выписали из больницы
Российский певец, экс-участник группы «Отпетые мошенники» Игорь Богомазов выписался из больницы.

Об этом сообщила директор артиста Майя Троян.

В больницу Богомазов был доставлен 17 октября. По информации Mash, артист обратился к медикам с осложнениями после перенесенной пневмонии.

Игорь Богомазов родился в Ленинграде в 1975 году. Вместе с Сергеем Амораловым и Вячеславом Зинуровым создал группу «Отпетые мошенники» в 1996 году. Богомазов был отмечен премиями «Золотой граммофон», «Песня года», «Стопудовый хит». С 2010 года певец занимается сольной карьерой.


Фото: кадр видео