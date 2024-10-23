В Академии Михалкова стартовали съемки киноновелл о жизни Мариуполя

Студенты Академии кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова завершили работу над своим первым короткометражным фильмом, посвященным Мариуполю. Это творение станет началом серии киноновелл, как сообщает пресс-служба учебного заведения.





Фильм стремится показать жизнь простых людей в Мариуполе, подчеркивая их стремление к взаимопомощи и заботе о родном городе даже в условиях трагедии и разрушений. Каждый случайно выбранный фрагмент фильма представляет собой часть более широкой картины, раскрывающей сильную волю людей продолжать жизнь, несмотря на изменения, произошедшие вокруг, передает ТАСС.





Сюжет картины сосредоточен на матери, переживающей горе из-за гибели сына. Несмотря на утрату и разрушения, она упорно ухаживает за своим садом и высаживает цветы. В съемках участвуют как профессиональные актеры, так и местные жители Мариуполя.





Режиссер Мария Андреева отметила, что ее посещение города этим летом пробудило желание рассказать о людях, оставивших глубокий след в ее душе. Она подчеркнула, что жизнь в разрушенном Мариуполе продолжается: люди гуляют по улицам, проводят время в кафе, бабушки с колясками выгуливают детей, а малыши катаются на велосипедах. Для нее это стало символом возрождения и несгибаемого русского духа.









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