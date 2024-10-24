В Москве и Петербурге пройдут прослушивания Всероссийского музыкального конкурса

В Москве и Санкт-Петербурге пройдет Всероссийский музыкальный конкурс.



С 4 по 11 ноября в столице конкурс проводится по специальностям «Орган», «Арфа», «Ударные инструменты», а с 21 по 30 ноября в Санкт-Петербурге по специальностям «Духовые инструменты», «Ансамбли духовых инструментов», передает пресс-служба Министерства культуры России.



Организаторы сообщили, что в этом году на конкурс было подано более 180 заявок. По итогам отборочного тура на конкурсные прослушивания были отобраны 120 солистов и 13 ансамблей по пяти специальностям.



Площадками для конкурсных мероприятий стали Российская академии музыки имени Гнесиных, Центр оперного пения имени Галины Вишневской, Российский национальный музей музыки, Мариинский театр. Гала-концерты лауреатов состоятся в Концертном зале «Зарядье» в Москве и в Концертном зале Мариинского театра в Санкт-Петербурге.











