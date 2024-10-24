В Самаре пройдет XI Всероссийский семинар по работе со зрителями

В Самарском театре юного зрителя «СамАрт» с 25 по 27 октября пройдет XI Всероссийский семинар по работе со зрителями.



Семинар ежегодно проводит Российский государственный академический молодежный театр (РАМТ).



В этом году темой семинара станет «Практика и внедрения зрительских проектов в театрах для детей и молодежи».



Организаторы отметили, что семинар является общероссийским событием и с каждым годом объединяет все больше специалистов.



В программу семинара войдут презентация проектов работы со зрителями Самарского ТЮЗа «СамАрт», мастер-класс специалистов РАМТа по разработке и реализации детских и молодежных общедоступных проектов в театре, представление зрительских проектов театров-участников. В завершение фестиваля пройдет круглый стол «Проблемы разработки и внедрения зрительских проектов в театрах для детей и молодежи и способы их разрешения».









Фото предоставлено организатором