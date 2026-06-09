Музей-заповедник «Архангельское» представил выставку к 275-летию живописца Пьетро Гонзаги
В Музее-заповеднике «Архангельское» открылся выставочный проект, приуроченный к 275-летию со дня рождения театрального декоратора и живописца Пьетро Гонзаги.
Как сообщили в пресс-службе музея, экспозиция представляет собой диалог между итальянским мастером и главным художником Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Максимом Обрезковым. В трюме театра Гонзаги в Архангельском представили работы итальянских декораторов и художников XVIII века, а также эскизы декораций Гонзаги и работы Максима Обрезкова.
В музее-усадьбе обратили внимание, что основным принципом сценографии Максима Обрезкова можно назвать баланс между уважением к драматургии, вниманием к человеку и ярко выраженной художественной интонацией, и, несмотря на временную дистанцию с Пьетро Гонзаги, найдется достаточно точек пересечения между художниками в решении творческих задач.
Гости музея-усадьбы смогут оценить эскизы театральных декораций Гонзаги «Храм» и «Таверна», а также работы итальянцев Бибиены, Валериани, Кваренги, Пиранези.
Всего в экспозицию вошло свыше 60 работ.
Как сообщили в пресс-службе музея, экспозиция представляет собой диалог между итальянским мастером и главным художником Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Максимом Обрезковым. В трюме театра Гонзаги в Архангельском представили работы итальянских декораторов и художников XVIII века, а также эскизы декораций Гонзаги и работы Максима Обрезкова.
В музее-усадьбе обратили внимание, что основным принципом сценографии Максима Обрезкова можно назвать баланс между уважением к драматургии, вниманием к человеку и ярко выраженной художественной интонацией, и, несмотря на временную дистанцию с Пьетро Гонзаги, найдется достаточно точек пересечения между художниками в решении творческих задач.
Гости музея-усадьбы смогут оценить эскизы театральных декораций Гонзаги «Храм» и «Таверна», а также работы итальянцев Бибиены, Валериани, Кваренги, Пиранези.
Всего в экспозицию вошло свыше 60 работ.
Фото: кадр видео