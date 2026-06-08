Полмиллиона человек посетили книжный фестиваль «Красная площадь»

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Организаторы отметили, что праздник книги превзошел все ожидания: за четыре дня на 27 площадках главной площади страны прошло более 800 событий, а литературный марафон в сердце столицы за дни его проведения посетили 520 тысяч человек. В мероприятиях фестиваля участвовали более 500 авторов, а также 400 издательств из 55 регионов России.Жители и гости столицы смогли познакомиться с более чем 150 тысячами наименований книг. Кроме того, состоялись выступления свыше тысячи актеров и музыкантов из 17 театральных и музыкальных коллективов, которые представили произведения, основанные на лучших литературных текстах. Фестиваль проходит с 2015 года и приурочен ко дню рождения А. С. Пушкина и Дню русского языка.В 2027 году «Красная площадь» пройдет с 3 по 6 июня.