В Курске пройдет фестиваль «Играй, гармонь!»
В Курске на площадке Дворца культуры имени В.Н. Винокура пройдет Областной фестиваль народного творчества «Играй, гармонь!», передает региональное министерство культуры.
Мероприятие пройдет 11 июня и будет приурочено к Году единства народов России. Фестиваль соберет более 60 музыкантов из 17 районов Курской области и города Курска. В концертной программе выступят баянисты, аккордеонисты, гармонисты, балалаечники, домристы, ложкари и исполнители частушек.
Мероприятие пройдет 11 июня и будет приурочено к Году единства народов России. Фестиваль соберет более 60 музыкантов из 17 районов Курской области и города Курска. В концертной программе выступят баянисты, аккордеонисты, гармонисты, балалаечники, домристы, ложкари и исполнители частушек.
Особое место отведено ремесленной ярмарке, где 13 курских мастеров представят свои изделия. Гости смогут познакомиться с традиционными народными промыслами, увидеть авторскую и традиционную куклу, керамику, плетеные сувениры, вязаные игрушки и лоскутные аксессуары.
В рамках фестиваля также состоится вручение сертификатов выпускникам гончарной школы «Культура приграничья». Участниками проекта стали студенты образовательных учреждений региона, освоившие основы традиционного глушковского гончарства под руководством народного мастера России Анны Сазоновой.
В рамках фестиваля также состоится вручение сертификатов выпускникам гончарной школы «Культура приграничья». Участниками проекта стали студенты образовательных учреждений региона, освоившие основы традиционного глушковского гончарства под руководством народного мастера России Анны Сазоновой.
Фото: пресс-служба минкультуры Курской области