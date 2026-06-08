В Курске пройдет фестиваль «Играй, гармонь!»

В Курске на площадке Дворца культуры имени В.Н. Винокура пройдет Областной фестиваль народного творчества «Играй, гармонь!», передает региональное министерство культуры.



Мероприятие пройдет 11 июня и будет приурочено к Году единства народов России. Фестиваль соберет более 60 музыкантов из 17 районов Курской области и города Курска. В концертной программе выступят баянисты, аккордеонисты, гармонисты, балалаечники, домристы, ложкари и исполнители частушек.





Особое место отведено ремесленной ярмарке, где 13 курских мастеров представят свои изделия. Гости смогут познакомиться с традиционными народными промыслами, увидеть авторскую и традиционную куклу, керамику, плетеные сувениры, вязаные игрушки и лоскутные аксессуары.



В рамках фестиваля также состоится вручение сертификатов выпускникам гончарной школы «Культура приграничья». Участниками проекта стали студенты образовательных учреждений региона, освоившие основы традиционного глушковского гончарства под руководством народного мастера России Анны Сазоновой.