В Мариинском пройдет концерт музыкальных династий театра

Фото: пресс-служба Мариинского театра

12 июня для зрителей выступят любимые артисты Мариинского театра, а также их дети — юные талантливые музыканты, инструменталисты, вокалисты и танцовщики, будущие звезды большой сцены.Концерт пройдет при участии Детского хора Мариинского театра (хормейстер — Ирина Яцемирская). Дирижер — Лариса Габитова. Автором идеи и организатором концерта выступила концертмейстер группы арф Мариинского театра Софья Кипрская. Куратор — Ольга Шайхутдинова (Охроменко), режиссер — Сергей Богославский.В программу войдут шедевры великих русских и зарубежных композиторов, а также сочинения современных музыкантов, артистов Мариинского театра.