День Летнего сада в Петербурге посетили более 20 тысяч человек

Фото: пресс-служба Русского музея

Масштабное мероприятие Русского музея традиционно приурочено ко дню рождения Петра I, основателя Летнего сада, и в этом году было посвящено выдающимся деятелям русской культуры: Александру Пушкину, Ивану Билибину и Николаю Римскому-Корсакову, сообщает Русский музей, организатор праздника.Для гостей подготовили двухдневный марафон: более 100 событий для всей семьи. На сцене выступили лучшие артисты страны, среди них — солисты Мариинского театра, а также народная артистка России Анна Ковальчук и группа «Ангелы Анны». В просветительскую программу вошли мастер-классы, экскурсии от специалистов Русского музея, пленэры и спектакли по мотивам произведений классической литературы.