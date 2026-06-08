Под Петрозаводском пройдет фестиваль «Воздух Карелии»

Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии» пройдет 11–14 июня 2026 года под Петрозаводском.



В этом году один из старейших музыкальных фестивалей страны продлится 4 дня и соберет на своих сценах более 50 групп. Среди них — «Алиса», Radio Tapok, «Комната культуры», NЮ, Вадим Самойлов с хитами «Агаты Кристи», Sqwoz Bab, «Сектор Газа» с образом и голосом Юрия Хоя, Линда, «Горшенёв», «Северный флот», «Эпидемия», «Гудтаймс», Пламенев, Polnalyubvi, Игорь Растеряев, «Трубецкой», «Йорш», «Операция Пластилин», «Спектакль Джо», «Бригадный подряд», Stigmata, «Слот», Nagart, «Потомучто», «ДМЦ», «Ангел НеБес» и другие.





Фестиваль «Воздух Карелии» состоится на поле аэродрома «Пески» — площадке на берегу Онежского озера.



