Ольга Любимова обсудила с коллегами из Бахрейна развитие культурных обменов

Министр культуры России Ольга Любимова встретилась с министром финансов и национальной экономики Бахрейна шейхом Сальманом Аль Халифой, а также с министром промышленности и торговли королевства Абдуллой Фахро.



Участники переговоров обсудили промышленное и цифровое взаимодействие, развитие культурных обменов и туризма.





Министр отметила позитивное влияние культурных обменов на увеличение туроборота между странами. «Мы с удовольствием в текущем году примем Дни культуры Бахрейна в России, чтобы больше рассказать о вашей стране нашим гражданам», — добавила она. В свою очередь министр финансов и национальной экономики Бахрейна шейх Сальман Аль Халиф подчеркнул: «Мы также отмечаем важность проведения Дней культуры России в Бахрейне и благодарим вас за приглашение. Хотелось бы, чтобы мы смогли достичь успехов во всех сферах, и в культуре, и в экономике».



