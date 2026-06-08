Завершен прием заявок на основной конкурс кинофестиваля «ЛАМПА»





В основной конкурс поступило 1058 короткометражек, из которых 611 — премьеры.



Заявки прислали из 60 стран, включая Россию, Иран, США, Индию, Испанию, Великобританию, Бразилию, Италию, Мексику, Канаду, Китай и Японию.





Шорт-лист полуфиналистов объявят 10 июля, имена победителей огласят на закрытии фестиваля с 9 по 11 октября в Перми.





Больше всего заявок подано в номинации «игровой короткометражный фильм» — 591.



