Завершен прием заявок на основной конкурс кинофестиваля «ЛАМПА»
Прием заявок на основной конкурс кинофестиваля «ЛАМПА» для режиссеров завершен, сообщили организаторы.
В основной конкурс поступило 1058 короткометражек, из которых 611 — премьеры.
Заявки прислали из 60 стран, включая Россию, Иран, США, Индию, Испанию, Великобританию, Бразилию, Италию, Мексику, Канаду, Китай и Японию.
Заявки прислали из 60 стран, включая Россию, Иран, США, Индию, Испанию, Великобританию, Бразилию, Италию, Мексику, Канаду, Китай и Японию.
Шорт-лист полуфиналистов объявят 10 июля, имена победителей огласят на закрытии фестиваля с 9 по 11 октября в Перми.
Больше всего заявок подано в номинации «игровой короткометражный фильм» — 591.
Фото предоставлено организатором