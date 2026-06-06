Ольга Любимова поздравила граждан с Днем русского языка

Ольга Любимова поздравила граждан с Днем русского языка

Министр культуры России Ольга Любимова поздравила россиян с Днем русского языка.

«Этот праздник мы отмечаем в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, чьё имя неразрывно связано со становлением современного русского литературного языка», — говорится в сообщении министра, опубликованном в MAX.

Глава ведомства отметила, что министерство культуры уделяет особое внимание сохранению и популяризации русского языка и языков народов страны.

«Для защиты языковой среды, культуры и традиционного уклада жизни коренных народов формируется федеральный государственный Реестр объектов нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации», — сказала министр.

Ольга Любимова отметила, что сохранение язsкового наcледяя России служит основой культурного суверенитета страны.

Фото: пресс-служба Минкультуры России