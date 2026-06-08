Эмир Кустурица ожидает, что получит российский паспорт в 2027 году

Эмир Кустурица ожидает, что получит российский паспорт в 2027 году

Сербский режиссер и сценарист Эмир Кустурица выразил надежду на оформление российского гражданства в 2027 году.

 Постановщик отметил, что пока не может назвать точную дату, передает ТАСС.

«Я надеюсь, что получится [сделать российское гражданство] в следующем году, точно сказать не могу», — заявил постановщик.

Ранее сообщалось, что документы о гражданстве Кустурица сможет оформить после завершения работы над фильмом, основанным на романе Валентина Распутина «Последний срок».

Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»