Минкультуры и Росмолодежь подписали соглашение о сотрудничестве
В кулуарах Петербургского международного экономического форума подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Министерством культуры России и Федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодёжь).
Об этом в MAX сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
«Это важный шаг в нашем общем стремлении создавать новые возможности для молодых людей, помогать им раскрывать свой творческий потенциал, находить единомышленников и реализовывать собственные проекты. Благодарю коллег из Росмолодёжи за плодотворное взаимодействие и готовность к дальнейшей совместной работе», — написала министр.
Глава ведомства отметила, что молодёжный совет Минкультуры России активно участвует в формировании единого сообщества молодых профессионалов отрасли. Инициатива объединила по всей стране более 4 тысяч человек.
«Молодые специалисты принимают участие в культурных, образовательных и общественных проектах, получают новые знания и возможности для профессионального роста», — отметила Ольга Любимова.
Об этом в MAX сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
«Это важный шаг в нашем общем стремлении создавать новые возможности для молодых людей, помогать им раскрывать свой творческий потенциал, находить единомышленников и реализовывать собственные проекты. Благодарю коллег из Росмолодёжи за плодотворное взаимодействие и готовность к дальнейшей совместной работе», — написала министр.
Глава ведомства отметила, что молодёжный совет Минкультуры России активно участвует в формировании единого сообщества молодых профессионалов отрасли. Инициатива объединила по всей стране более 4 тысяч человек.
«Молодые специалисты принимают участие в культурных, образовательных и общественных проектах, получают новые знания и возможности для профессионального роста», — отметила Ольга Любимова.
Фото: пресс-служба Минкультуры России