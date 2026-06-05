Минкультуры и Росмолодежь подписали соглашение о сотрудничестве

Минкультуры и Росмолодежь подписали соглашение о сотрудничестве

В кулуарах Петербургского международного экономического форума подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Министерством культуры России и Федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодёжь).

Об этом в MAX сообщила министр культуры России Ольга Любимова.

«Это важный шаг в нашем общем стремлении создавать новые возможности для молодых людей, помогать им раскрывать свой творческий потенциал, находить единомышленников и реализовывать собственные проекты. Благодарю коллег из Росмолодёжи за плодотворное взаимодействие и готовность к дальнейшей совместной работе», — написала министр.

Глава ведомства отметила, что молодёжный совет Минкультуры России активно участвует в формировании единого сообщества молодых профессионалов отрасли. Инициатива объединила по всей стране более 4 тысяч человек.

«Молодые специалисты принимают участие в культурных, образовательных и общественных проектах, получают новые знания и возможности для профессионального роста», — отметила Ольга Любимова.

Фото: пресс-служба Минкультуры России