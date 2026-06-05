Новый фильм Кустурицы получил название «Один день моей жизни»

На Петербургском международном экономическом форуме стало известно, что новая картина Эмира Кустурицы, созданная по мотивам повести Валентина Распутина, получила название «Один день моей жизни».



Об этом режиссер лично сообщил представителям прессы в перерывах деловой программы ПМЭФ.





Кустурица прибыл на форум из Сербии, где уже стартуют съемочные работы.



«Я сейчас вернулся из Сербии, там начинаются съемки фильма на основе романа Валентина Распутина «Последний срок». Моя версия — «Один день моей жизни», — сказал режиссер.





Ранее постановщик сообщил, что производство стартует в мае и продлится до октября 2026 года. Действие перенесено в современную Сербию, где сюжет классического произведения приобретет трагикомическое звучание. Выход в прокат намечен на 2027 год.



