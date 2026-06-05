Музей Победы запустит экскурсии на китайском языке

В Музее Победы стартует экскурсионная программа на китайском языке, сообщает пресс-служба учреждения.



Для иностранных гостей и любителей китайского языка проведут экскурсию по одной из самых масштабных экспозиций музея на Поклонной горе — «Подвиг Народа».





Посетителям расскажут о вкладе в Победу тружеников тыла — тысяч обычных граждан страны, деятелей науки, медицины и культуры, всех, кто работал на благо родины в тяжелые годы Великой Отечественной войны. Кроме того, для гостей из КНР в экскурсию включены факты о взаимодействии СССР и Китайской Народной Республики в период Второй мировой войны.





«Новая экскурсионная программа сделает иммерсивную экспозицию „Подвиг Народа“ доступнее для гостей из Китая и всех, кто интересуется китайской культурой и изучает китайский язык. Прежде чем встретиться с гостями музея, наши гиды прошли специальное обучение, многократно посетили экспозицию, чтобы узнать все нюансы проведения программы, и сдали экзамен. Первыми экскурсию на китайском языке посетят студенты из Китая, которые учатся в Институте развития цифрового образования МПГУ», — рассказали в Музее Победы.



