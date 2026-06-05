Мариинка даст концерт в Пушкинских Горах в день рождения Пушкина

В день рождения Александра Пушкина, 6 июня, в поселке Пушкинские Горы Псковской области пройдет концерт, приуроченный к празднованию Дней Пушкинской поэзии и русской культуры.



На открытой площадке выступят солисты оперы и Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Гургена Петросяна. К ним присоединится Губернаторский симфонический оркестр Псковской области, передает пресс-служба Мариинского театра.





В программе вечера — фрагменты известнейших русских опер, созданных на основе пушкинских сюжетов. Прозвучат увертюра, песенка Томского, пастораль из оперы «Пиковая дама» и сцена дуэли из оперы «Евгений Онегин» Чайковского, ария Царевны Лебедь из оперы «Сказка о царе Салтане» Римского-Корсакова, каватина Алеко из одноименной оперы Рахманинова, песня Лауры из оперы «Каменный гость» Даргомыжского, а также песня Варяжского гостя из оперы «Садко» Римского-Корсакова. Первое отделение будет целиком посвящено одноактной опере Рахманинова «Скупой рыцарь» в концертном исполнении. Солисты вечера: Андрей Серов, Роман Арндт, Егор Чубаков, Александр Тимченко, Евгений Чернядьев, Анастасия Калагина и Дарья Рябоконь.



