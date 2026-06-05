В Коломенском и Измайлово пройдет День Петра I

В музее-заповеднике «Коломенское» и усадьбе Измайлово 7 июня пройдут торжества в честь Дня Петра I.



Гостей ожидают концерты, лекции, спектакли, мастер-классы и интерактивные программы, посвящённые наследию первого российского императора и переломной эпохе его реформ.





Коломенское, неразрывно связанное с судьбой Петра Великого, в этот день станет местом, где каждый сможет узнать больше о личности царя-преобразователя и погрузиться в атмосферу времени, изменившего ход истории России. Историк Олег Боровинский прочитает лекцию «Путь Петра Великого от Коломенского до Петербурга». Затем начнётся концертно-театральная часть с участием лучших московских коллективов.





На сцене выступят ансамбль гусляров «Веселый перезвон», хор русской песни «Московия» имени Михаила Ивановича Чабаненко, духовой шоу-оркестр Art Music Brass Band, струнный квартет «Валенсия» и фолк-проект «Репа». Кульминацией станет иммерсивный спектакль «Были и небылицы о Петре и Пушкине» по мотивам сказов народов Русского Севера. Зрители увидят старинные песни, народные предания и авторских кукол, изображающих Петра I и Александра Пушкина.





Историческое общество «Феникс» проведёт мастер-класс по танцам петровской эпохи. Ведущими концертной программы выступят актёр театра и кино Александр Синякович и артист московских мюзиклов и оперетты Илья Шульман.









Фото предоставлено организатором Праздник продолжится в усадьбе Измайлово — месте, где зарождались морские увлечения юного Петра и российский флот. Для посетителей подготовили программу об истории мореходства. В течение дня пройдут занятия по созданию элементов исторического костюма и морской композиции «Отправляемся в плавание». В лектории «Старая московская квартира» состоятся лекции «Император Петр Великий» и «Измайлово — родовая вотчина Романовых».



