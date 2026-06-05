Кустурица: Запад никогда не отменит русскую культуру
Сербский режиссер Эмир Кустурица на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что Запад никогда не сможет отменить русскую культуру.
По словам постановщика, нынешние попытки западных стран добиться этого обречены на провал, поскольку русская культура является неотъемлемой составляющей европейской культуры.
Выступая на сессии «Культурный код как основа идентичности: российский опыт и перспективы», Кустурица подчеркнул: «Запад хочет отменить русскую культуру, но в реальности это невозможно, потому что русская культура — это огромная часть и европейской культуры. Русская культура с русской наукой и с русской религией — это отдельный мир, в котором надо видеть будущее».
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Ключевая тема этого года — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Деловая программа мероприятия сосредоточена на вопросах выработки новой модели глобального развития на фоне трансформации мировой экономики.
По словам постановщика, нынешние попытки западных стран добиться этого обречены на провал, поскольку русская культура является неотъемлемой составляющей европейской культуры.
Выступая на сессии «Культурный код как основа идентичности: российский опыт и перспективы», Кустурица подчеркнул: «Запад хочет отменить русскую культуру, но в реальности это невозможно, потому что русская культура — это огромная часть и европейской культуры. Русская культура с русской наукой и с русской религией — это отдельный мир, в котором надо видеть будущее».
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Ключевая тема этого года — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Деловая программа мероприятия сосредоточена на вопросах выработки новой модели глобального развития на фоне трансформации мировой экономики.
Фото: Артур Новосильцев/АГН "Москва"