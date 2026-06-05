Кустурица: Запад никогда не отменит русскую культуру

Фото: Артур Новосильцев/АГН "Москва"

По словам постановщика, нынешние попытки западных стран добиться этого обречены на провал, поскольку русская культура является неотъемлемой составляющей европейской культуры.Выступая на сессии «Культурный код как основа идентичности: российский опыт и перспективы», Кустурица подчеркнул: «Запад хочет отменить русскую культуру, но в реальности это невозможно, потому что русская культура — это огромная часть и европейской культуры. Русская культура с русской наукой и с русской религией — это отдельный мир, в котором надо видеть будущее».Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Ключевая тема этого года — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Деловая программа мероприятия сосредоточена на вопросах выработки новой модели глобального развития на фоне трансформации мировой экономики.