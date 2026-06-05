На «Театральном бульваре» покажут «Руслана и Людмилу» и «Евгения Онегина»

В день рождения Пушкина столичный фестиваль «Театральный бульвар» подготовил обширную программу по мотивам произведений поэта.



Зрителей ждут постановки в самых разных форматах: от классической драмы и оперы до современных сторителлинга и даже рэп-баттла, рассказали организаторы.





Праздничные мероприятия стартуют в субботу, 6 июня. В полдень на сцене «Круг» Театр сторителлинга покажет интерактивный спектакль «Руслан и Людмила». Гости не только увидят историю о подвигах богатыря, но и смогут примерить доспехи его соперников — Рогдая, Фарлафа и Ратмира.





На Чистопрудном бульваре театр «Две на сцене» представит музыкально-поэтический спектакль «Итак, она звалась Татьяной». Постановка основана на романе «Евгений Онегин», к которому добавлены размышления о Пушкине и его героине Анны Ахматовой и Марины Цветаевой. Там же пройдет поэтическое шоу «Пушкин. Вино и ладан» от объединения «Мертвые поэты». Под аккомпанемент пианистки Лины Герц прозвучат стихи, поэмы и отрывки из сказок.





На Покровском бульваре в 16 часов оперно-драматическая студия Ивана Поповски и Галины Тюниной предложит камерную версию оперы «Евгений Онегин».





В воскресенье, 7 июня, на Чистопрудном бульваре покажут спектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина» по повести Михаила Хейфеца в исполнении Новосибирского театрального института. А в 20 часов здесь же пройдет «Баттл имени Пушкина» — поэтический фристайл-баттл от Рэп-театра и мастерской Льва Киселева, где победителя определят зрители.



