На «Театральном бульваре» покажут «Руслана и Людмилу» и «Евгения Онегина»
В день рождения Пушкина столичный фестиваль «Театральный бульвар» подготовил обширную программу по мотивам произведений поэта.
Зрителей ждут постановки в самых разных форматах: от классической драмы и оперы до современных сторителлинга и даже рэп-баттла, рассказали организаторы.
Зрителей ждут постановки в самых разных форматах: от классической драмы и оперы до современных сторителлинга и даже рэп-баттла, рассказали организаторы.
Праздничные мероприятия стартуют в субботу, 6 июня. В полдень на сцене «Круг» Театр сторителлинга покажет интерактивный спектакль «Руслан и Людмила». Гости не только увидят историю о подвигах богатыря, но и смогут примерить доспехи его соперников — Рогдая, Фарлафа и Ратмира.
На Чистопрудном бульваре театр «Две на сцене» представит музыкально-поэтический спектакль «Итак, она звалась Татьяной». Постановка основана на романе «Евгений Онегин», к которому добавлены размышления о Пушкине и его героине Анны Ахматовой и Марины Цветаевой. Там же пройдет поэтическое шоу «Пушкин. Вино и ладан» от объединения «Мертвые поэты». Под аккомпанемент пианистки Лины Герц прозвучат стихи, поэмы и отрывки из сказок.
На Покровском бульваре в 16 часов оперно-драматическая студия Ивана Поповски и Галины Тюниной предложит камерную версию оперы «Евгений Онегин».
В воскресенье, 7 июня, на Чистопрудном бульваре покажут спектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина» по повести Михаила Хейфеца в исполнении Новосибирского театрального института. А в 20 часов здесь же пройдет «Баттл имени Пушкина» — поэтический фристайл-баттл от Рэп-театра и мастерской Льва Киселева, где победителя определят зрители.
В июне пушкинскую тему подхватят китайские студенты Российского государственного института сценического искусства из Санкт-Петербурга. В рамках фестиваля «Первый план» на «Театральном бульваре» они представят необычную интерпретацию «Бориса Годунова» — на китайском языке с русскими субтитрами.
Фото предоставлено организатором