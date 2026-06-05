Ушла из жизни актриса Валентина Игнатьева
На 78-м году жизни не стало Валентины Игнатьевой — актрисы театра и кино, певицы.
Артистка ушла из жизни 4 июня. Об этом сообщил ее сын, актер Иван Корешков.
Валентина Игнатьева родилась в Калинине 15 января 1949 года. В ее творческой биографии — сольная работа в Государственном эстрадном оркестре РСФСР, которым руководил Леонид Утесов. В 1970-х она выступала в составе коллективов «Солнечная корона», «Лада», «Трижды три» и «Веселые ребята». На подмостках Игнатьева играла в Московском драматическом театре «Модернъ», в театре «У Никитских ворот» и московском антрепризном театре «Комеdy Кауз». К числу ее киноработ относятся фильмы и сериалы: «Мнимый больной» (1980), «Голова классика» (2005), «Черкизона. Одноразовые люди» (2010), а также советско-швейцарская военная драма «Бархатный сезон», где артистка исполнила главную роль.
Артистка ушла из жизни 4 июня. Об этом сообщил ее сын, актер Иван Корешков.
Валентина Игнатьева родилась в Калинине 15 января 1949 года. В ее творческой биографии — сольная работа в Государственном эстрадном оркестре РСФСР, которым руководил Леонид Утесов. В 1970-х она выступала в составе коллективов «Солнечная корона», «Лада», «Трижды три» и «Веселые ребята». На подмостках Игнатьева играла в Московском драматическом театре «Модернъ», в театре «У Никитских ворот» и московском антрепризном театре «Комеdy Кауз». К числу ее киноработ относятся фильмы и сериалы: «Мнимый больной» (1980), «Голова классика» (2005), «Черкизона. Одноразовые люди» (2010), а также советско-швейцарская военная драма «Бархатный сезон», где артистка исполнила главную роль.
Помимо этого, именно голосом Валентины Игнатьевой «пели» герои многих известных лент и мультфильмов. Она озвучивала вокальные партии в картинах «Дни хирурга Мишкина» (1976), «Маленькие трагедии» (1979), «Очень синяя борода» (1979), «Фронт в тылу врага» (1981), «Сказка о звездном мальчике» (1983), а также в музыкальных сказках «Маша и Витя против „Диких гитар“» (1976), «Питер Пэн и Венди» (1984), «Калебаса» (1985) и других проектах.
Фото: АГН "Москва"