Картина «Майкл» преодолела рубеж в 1 млрд в российском прокате
Байопик о короле поп-музыки Майкле Джексоне «Майкл» удерживает лидерство в прокате России и стран СНГ. За выходные фильм заработал 271 млн рублей.
Картина демонстрируется в кинотеатрах уже седьмую неделю, и ее общая касса достигла 1,007 млрд рублей. Главные роли исполнили Джаафар Джексон, Лора Хэрриер, Майлз Теллер, Колман Доминго, Кэт Грэм и Ниа Лонг.
Вторым в прокате стал фильм «Закулисье реальности» с результатом 213 млн рублей за уик-энд. Сюжет рассказывает о продавце мебели Кларке, который находит в подвале своего магазина портал в иную реальность и оказывается в бесконечном лабиринте желтых коридоров, где законы времени и пространства перестают действовать. В картине снимались Чиветель Эджиофор, Ренате Реинсве, Марк Дюпласс, Финн Беннетт и другие.
Третью строчку занимает лента «Грязные деньги» (62,8 млн рублей за выходные). В центре сюжета — операция по возврату миллиарда долларов, похищенного магнатом Салазаром. Элитной команде предстоит разработать стратегию давления на мошенника, а затем отправиться на его остров, где всё идет не по плану. Режиссером выступил Гай Ричи, а главные роли исполнили Джейк Джилленхол, Генри Кавилл, Эйса Гонсалес и Розамунд Пайк.
Фото: кадр из фильма "Майкл"