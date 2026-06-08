Картина «Майкл» преодолела рубеж в 1 млрд в российском прокате

Байопик о короле поп-музыки Майкле Джексоне «Майкл» удерживает лидерство в прокате России и стран СНГ. За выходные фильм заработал 271 млн рублей.





Картина демонстрируется в кинотеатрах уже седьмую неделю, и ее общая касса достигла 1,007 млрд рублей. Главные роли исполнили Джаафар Джексон, Лора Хэрриер, Майлз Теллер, Колман Доминго, Кэт Грэм и Ниа Лонг.





Вторым в прокате стал фильм «Закулисье реальности» с результатом 213 млн рублей за уик-энд. Сюжет рассказывает о продавце мебели Кларке, который находит в подвале своего магазина портал в иную реальность и оказывается в бесконечном лабиринте желтых коридоров, где законы времени и пространства перестают действовать. В картине снимались Чиветель Эджиофор, Ренате Реинсве, Марк Дюпласс, Финн Беннетт и другие.



