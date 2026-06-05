В Ростове-на-Дону пройдет литературный фестиваль «На одном языке»
Первый международный литературный фестиваль «На одном языке» состоится в Ростове-на-Дону 30 июня.
Участниками фестиваля станут представители пяти государств. Об этом рассказала руководитель Совета молодых литераторов при Ростовском региональном отделении Союза писателей России Елена Медведева, передает ТАСС.
По ее словам, участие примут Колумбия, Азербайджан, Чечня, Республика Дагестан, а также Алжир.
Медведева уточнила, что фестиваль проводится впервые, и к участию в нём приглашены как молодые авторы, так и представители старшего поколения. В рамках мероприятия литераторы представят свои работы, прочтут произведения Пушкина и собственные стихотворения.
Участниками фестиваля станут представители пяти государств. Об этом рассказала руководитель Совета молодых литераторов при Ростовском региональном отделении Союза писателей России Елена Медведева, передает ТАСС.
По ее словам, участие примут Колумбия, Азербайджан, Чечня, Республика Дагестан, а также Алжир.
Медведева уточнила, что фестиваль проводится впервые, и к участию в нём приглашены как молодые авторы, так и представители старшего поколения. В рамках мероприятия литераторы представят свои работы, прочтут произведения Пушкина и собственные стихотворения.
Фото: Александр Авилов/АГН "Москва"