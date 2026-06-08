В Хабаровске представили рисунки детей из города-побратима Санья

В Хабаровском краеведческом музее стартовала экспозиция «Города-побратимы глазами детей», приуроченная к 15-летию побратимских отношений между дальневосточной столицей и китайским городом Санья.



На выставке демонстрируются 15 творческих работ учащихся из Санья.





В рисунках юные художники отразили темы дружбы России и Китая, культурного разнообразия, мира и взаимопонимания. Дети объединили в своих работах символику обеих стран, узнаваемые городские объекты, национальные обычаи и футуристические образы.





В Канцелярии иностранных дел города Санья подчеркнули, что за 15 лет побратимских связей стороны добились заметных успехов в гуманитарной сфере. Организованная выставка стала частью инициатив по развитию молодежных контактов и народной дипломатии. Представители администрации Санья заявили, что в перспективе планируется расширять взаимодействие в области образования, культуры, туризма и обменов между молодыми людьми.





Санья и Хабаровск официально стали побратимами в феврале 2011 года. За прошедшее время города активно сотрудничали в торговле, экономике, туризме и культуре. Важным шагом к сближению стало открытие прямого авиасообщения между ними.









Фото: кадр видео Выставка организована по итогам международного конкурса детского творчества «Гармония, дружба, мечта», который Хабаровск объявил среди своих городов-побратимов. Лучшие работы участников сейчас представлены в краеведческом музее.



