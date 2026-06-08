Первое издание «Евгения Онегина» выставят на аукционе в Москве

Аукционный дом «Литфонд» 11 июня проведет торги, на которых представят автограф Максимилиана Волошина, а также первое полное прижизненное издание романа в стихах «Евгений Онегин» Александра Пушкина.



«Настоящей сенсацией книжного раздела стал конволют, объединивший под одним переплетом две первые книги знаковых авторов Серебряного века — „Стихотворения. 1900–1910“ Максимилиана Волошина с рисунками Константина Богаевского, а также „Стихотворения“ Аделаиды Герцык (типография А. С. Суворина, 1910 год), вышедшие тиражом всего 750 экземпляров. <...> Особое место в каталоге занимает первое полное прижизненное издание романа в стихах „Евгений Онегин“ Александра Пушкина, выпущенное в конце марта 1833 года известным издателем Александром Смирдиным. Книга во владельческом переплете эпохи напечатана без предисловий, но содержит отрывки из „Путешествия Онегина“», — говорится в сообщении аукционного дома «Литфонд».



Также на торгах заявлена книга «Досуги крымского судьи, или Второе путешествие в Тавриду» в двух частях Павла Сумарокова. В книге находятся размышления на этнографическую тему, включая вопросы о положении Крыма под державой России. Среди раритетов — первое и единственное отдельное прижизненное издание поэмы «Полтава» Александра Пушкина 1829 года, вышедшее тиражом 1,2 тыс. экземпляров.





Среди прижизненных изданий в число лотов вышло также первое и единственное отдельное издание стихотворения Владимира Маяковского «История Власа, лентяя и лоботряса» с рисунками Наталии Ушаковой. Особенность лота объясняется иллюстрациями, на которых изображены родители главного героя, прототипами которых были писатель Михаил Булгаков и его жена Любовь Белозерская.



