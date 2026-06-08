В Московской кинокомиссии появилось международное подразделение

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Об этом сообщил журналистам руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.«С учетом усиления трека, связанного с международной кооперацией, мы внутри Московской кинокомиссии создали отдельное подразделение для поддержки именно международных компаний. Оно персонально будет работать именно с такими компаниями, которые будут приходить снимать в Москве или снимать совместные проекты», — сказал Фурсин.Сайт кинокомиссии сейчас доступен на шести иностранных языках, уточнили в пресс-службе столичного департамента культуры.Одними из первых иностранных продакшенов, кто воспользовался услугами кинокомиссии, стали индийские производители.Столичную кинокомиссию создали по поручению мэра Москвы. Она помогает согласовать съемки на улицах столицы, наладить работу с городскими структурами, получить разрешения и организовать процесс так, чтобы не мешать жителям города.