В Московской кинокомиссии появилось международное подразделение
В Московской кинокомиссии создали международное подразделение для помощи зарубежным кинокомпаниям в организации съемок в российской столице.
Об этом сообщил журналистам руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.
«С учетом усиления трека, связанного с международной кооперацией, мы внутри Московской кинокомиссии создали отдельное подразделение для поддержки именно международных компаний. Оно персонально будет работать именно с такими компаниями, которые будут приходить снимать в Москве или снимать совместные проекты», — сказал Фурсин.
Сайт кинокомиссии сейчас доступен на шести иностранных языках, уточнили в пресс-службе столичного департамента культуры.
Одними из первых иностранных продакшенов, кто воспользовался услугами кинокомиссии, стали индийские производители.
Столичную кинокомиссию создали по поручению мэра Москвы. Она помогает согласовать съемки на улицах столицы, наладить работу с городскими структурами, получить разрешения и организовать процесс так, чтобы не мешать жителям города.
Об этом сообщил журналистам руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.
«С учетом усиления трека, связанного с международной кооперацией, мы внутри Московской кинокомиссии создали отдельное подразделение для поддержки именно международных компаний. Оно персонально будет работать именно с такими компаниями, которые будут приходить снимать в Москве или снимать совместные проекты», — сказал Фурсин.
Сайт кинокомиссии сейчас доступен на шести иностранных языках, уточнили в пресс-службе столичного департамента культуры.
Одними из первых иностранных продакшенов, кто воспользовался услугами кинокомиссии, стали индийские производители.
Столичную кинокомиссию создали по поручению мэра Москвы. Она помогает согласовать съемки на улицах столицы, наладить работу с городскими структурами, получить разрешения и организовать процесс так, чтобы не мешать жителям города.
Фото: АГН "Москва"