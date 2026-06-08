«Славянский базар» в Витебске откроет московский театр «Модерн»



Организаторы объявили, что церемонию открытия украсит спектакль-эпопея «Война и мир» московского театра «Модерн» в постановке заслуженного артиста РФ Юрия Грымова.





Как сообщили в пресс-службе культурного учреждения, событие обещает стать уникальным для двух стран.





«14 июля в Витебске на сцене Национального академического драматического театра им. Якуба Коласа состоится показ спектакля-эпопеи „Война и мир“ в постановке Юрия Грымова. Постановка станет центральным событием церемонии открытия юбилейного фестиваля „Славянский базар“. Для России и Республики Беларусь это уникальный опыт: впервые „Славянский базар“ откроется столь масштабным театральным действом с участием российских артистов», — говорится в сообщении.



