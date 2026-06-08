«Славянский базар» в Витебске откроет московский театр «Модерн»
Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске», который пройдет с 14 по 20 июля в Белоруссии, начнется с масштабной театральной премьеры.
Организаторы объявили, что церемонию открытия украсит спектакль-эпопея «Война и мир» московского театра «Модерн» в постановке заслуженного артиста РФ Юрия Грымова.
Организаторы объявили, что церемонию открытия украсит спектакль-эпопея «Война и мир» московского театра «Модерн» в постановке заслуженного артиста РФ Юрия Грымова.
Как сообщили в пресс-службе культурного учреждения, событие обещает стать уникальным для двух стран.
«14 июля в Витебске на сцене Национального академического драматического театра им. Якуба Коласа состоится показ спектакля-эпопеи „Война и мир“ в постановке Юрия Грымова. Постановка станет центральным событием церемонии открытия юбилейного фестиваля „Славянский базар“. Для России и Республики Беларусь это уникальный опыт: впервые „Славянский базар“ откроется столь масштабным театральным действом с участием российских артистов», — говорится в сообщении.
В театре подчеркивают, что «Война и мир» — одна из самых фундаментальных работ в репертуаре «Модерна». В грандиозном действе задействована вся труппа «Модерна», более 70 человек, а также солисты Государственного академического русского хора им. А. В. Свешникова. Кроме того, специально для постановки было создано 423 исторических костюма. В работе Грымова сохранены все основные сюжетные линии романа Льва Толстого, однако акцент режиссер делает на истории Пьера Безухова — на становлении в нем патриотического чувства.
Фото предоставлено организатором