Объявлены победители юбилейного сезона конкурса «Живая классика»

На главной сцене книжного фестиваля «Красная площадь» состоялся финал юбилейного XV сезона Международного конкурса юных чтецов «Живая классика».



В звездном турнире сошлись 12 участников из разных регионов России и зарубежных стран, сообщили организаторы.





В 2025 году конкурс «Живая классика» празднует 15-летие. По традиции соревнования проходили по двум направлениям: российскому и международному. В первом были представлены все 89 регионов РФ, а во втором в юбилейный сезон участвовали чтецы из 65 стран.





На состязании выступили шесть суперфиналистов из России — школьники из Свердловской области, Красноярского края, Воронежской области, Удмуртской Республики и Калужской области, а также шесть участников из других стран. Ребята в возрасте от 10 до 17 лет декламировали наизусть отрывки из произведений Тамары Крюковой, Марины Москвиной, Виктора Астафьева, Энди Вейера, Рэя Брэдбери и Марины Дружининой.





Международный трек представили чтецы из Таджикистана, Беларуси, Объединенных Арабских Эмиратов и Узбекистана. Они читали фрагменты произведений Юрия Яковлева, Бориса Васильева, Андрея Жвалевского, Михаила Зощенко и Марии Ботевой.





В жюри вошли актер театра и кино, чтец Московской государственной филармонии Иван Кокорин, детская писательница Елена Усачева, руководитель детского актерского агентства «Талантино» Татьяна Быстрицкая, актриса Анастасия Крылова, актер Антон Кукушкин, директор Всероссийского музея А.С. Пушкина Ольга Корнева, а также председатель жюри — писатель Алексей Варламов.





По итогам голосования победителями звездного турнира стали Хушнуд Душанбиев из Таджикистана (Михаил Зощенко «История болезни»), Семен Каштанов из Воронежской области (Марина Дружинина «Искусство чтеца») и Полина Фенченко из Калужской области (Виктор Астафьев «Индия»).