Объявлены победители юбилейного сезона конкурса «Живая классика»

Объявлены победители юбилейного сезона конкурса «Живая классика»

На главной сцене книжного фестиваля «Красная площадь» состоялся финал юбилейного XV сезона Международного конкурса юных чтецов «Живая классика».

В звездном турнире сошлись 12 участников из разных регионов России и зарубежных стран, сообщили организаторы.

В 2025 году конкурс «Живая классика» празднует 15-летие. По традиции соревнования проходили по двум направлениям: российскому и международному. В первом были представлены все 89 регионов РФ, а во втором в юбилейный сезон участвовали чтецы из 65 стран.

На состязании выступили шесть суперфиналистов из России — школьники из Свердловской области, Красноярского края, Воронежской области, Удмуртской Республики и Калужской области, а также шесть участников из других стран. Ребята в возрасте от 10 до 17 лет декламировали наизусть отрывки из произведений Тамары Крюковой, Марины Москвиной, Виктора Астафьева, Энди Вейера, Рэя Брэдбери и Марины Дружининой.

Международный трек представили чтецы из Таджикистана, Беларуси, Объединенных Арабских Эмиратов и Узбекистана. Они читали фрагменты произведений Юрия Яковлева, Бориса Васильева, Андрея Жвалевского, Михаила Зощенко и Марии Ботевой.

В жюри вошли актер театра и кино, чтец Московской государственной филармонии Иван Кокорин, детская писательница Елена Усачева, руководитель детского актерского агентства «Талантино» Татьяна Быстрицкая, актриса Анастасия Крылова, актер Антон Кукушкин, директор Всероссийского музея А.С. Пушкина Ольга Корнева, а также председатель жюри — писатель Алексей Варламов.

По итогам голосования победителями звездного турнира стали Хушнуд Душанбиев из Таджикистана (Михаил Зощенко «История болезни»), Семен Каштанов из Воронежской области (Марина Дружинина «Искусство чтеца») и Полина Фенченко из Калужской области (Виктор Астафьев «Индия»).

Фото предоставлено организатором
 