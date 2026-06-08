В БДТ им. Г.А. Товстоногова пройдет Российско-японский фестиваль

В Санкт-Петербурге 14, 17 и 18 июня состоится Российско-японский фестиваль в БДТ им. Г.А. Товстоногова.



Участие в фестивале примут представители разных поколений. В афише — спектакли, лекции о культуре и искусстве Японии, мастер-классы, инсталляции и концерты.





Участники публичной программы фестиваля смогут увидеть шоу японских барабанов, узнать, как проходит чайная церемония, познакомиться с культурой самураев, научиться мастерству каллиграфии и игры в го, услышать традиционную музыку и увидеть спектакль по мотивам японских сказок. На Малой сцене БДТ пройдут показы спектакля «Фатцер» театра «Читэн» в постановке Мотои Миуры по неоконченной пьесе Бертольта Брехта, а также концерт группы «Кукангендай».





В профессиональной программе: мастер-класс Мотои Миуры по практической работе с текстом трагедии «Макбет», тренинг актрисы Наны Татишвили по методу японского режиссера Тадаси Судзуки для актеров БДТ и студентов-режиссеров мастерской Андрея Могучего. Также японский режиссер и драматург театра Но Кэнъити Касаи проведет несколько занятий с магистрантами РГИСИ, обучающимися по направлению «Проектирование спектакля: инсценирование».



