Кинофестиваль «Одна шестая» в Екатеринбурге пройдет с 29 августа по 3 сентября

Свердловская киностудия объявила даты проведения Международного кинофестиваля дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая».



Юбилейный V смотр пройдет с 29 августа по 3 сентября 2026 года в Екатеринбурге при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства культуры Свердловской области и Инновационного культурного центра Свердловской области.





В конкурсную программу войдут 12 российских и 12 зарубежных дебютов. Жюри выберет победителей в 9 номинациях, включая «Гран-При», «Лучший национальный дебют», «Лучший зарубежный дебют», «Лучший актерский ансамбль» и «Приз зрительских симпатий». Подать заявку можно до 10 июля 2026 года.





Помимо показов, гостей ждут обсуждения с режиссерами, круглые столы, мастер-классы, а также образовательный блок: в сценарной и актерской лабораториях начинающие кинематографисты получат практические навыки под руководством опытных наставников.