Картины Шагала вернулись в постоянную экспозицию Третьяковской галереи

Фото: пресс-служба Третьяковской галереи

В числе произведений — монументальное панно «Введение в Еврейский театр», которое занимало главную стену зала Еврейского камерного театра, а также «Любовь на сцене», фриз «Свадебный стол», «Литература», «Драма (Театр)», «Танец» и «Музыка».Последние четыре произведения, по замыслу Шагала, олицетворяли основы современного театра и были его музами. Несмотря на все усилия сотрудников театра сберечь панно, произведения пережили драматические события. Их пытались спасти во время эвакуации, когда по распоряжению властей в театре избавлялись от громоздких вещей, а затем — в период ликвидации ГОСЕТа. Позже панно отправили в запасники, а в 1950 году передали Третьяковской галерее.В 1973 году, во время визита Марка Шагала в Москву по приглашению министра культуры СССР Екатерины Фурцевой, панно были показаны художнику. В тот единственный приезд Шагала в Москву сотрудники галереи попросили его подписать произведения — прежде на них не было авторской подписи. В 1991 году завершилась реставрация всех полотен, и восстановленный «Еврейский театр» Марка Шагала вновь обрел своих зрителей. Впервые его экспонировали в Фонде Пьера Джанадды в Швейцарии, затем — в Третьяковской галерее и Русском музее.За прошедшие 25 лет цикл увидели музеи Германии, Финляндии, США, Израиля, Австрии, Италии, Греции, Испании, Франции, Швейцарии, Англии, Японии. Сейчас все произведения мастера можно увидеть в Третьяковской галерее после гастролей в ГМИИ им. А. С. Пушкина. Помимо театральных панно, в экспозиции представлены и другие шедевры Марка Шагала. Работы экспонируются в зале № 11 постоянной экспозиции «Искусство XX века» на Крымском Валу.